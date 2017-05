Presidente da Coreia do Sul se diz chocado com a entrada no País de quatro lançadores de mísseis do sistema THAAD dos EUA sem sua autorização

Presidente da Coreia do Sul se diz chocado com a entrada no...

O secretário de imprensa do presidente sul-coreano, Yoon Young-chan, anunciou em um briefing para imprensa que o presidente Moon Jae-in ordenou uma investigação completa sobre a chegada não-autorizada de quatro lançadores móveis do escudo norte-americano contra mísseis, THAAD (sistema de defesa anti-mísseis terra-ar norte-americano, integrado com radar, Terminal High Altitude Area Defense) no País.

O presidente Monn Jae-in teria ficado “muito chocado” com a instalação clandestina dos lançadores THAAD em território sul-coreano sem que nem o presidente nem o povo do País tivesse conhecimento. O presidente checou pessoalmente com o Ministro da Defesa Han Min-koo a entrada dos lançadores do sistema THAAD na Coréia do Sul. O Ministério da Defesa não teria reportado o fato na reunião da Comissão do Planejamento Estratégico do Governo, realizado no dia 25 de maio último.

O secretário de imprensa Yoon Young-chan disse que “o presidente quer saber como os lançadores entraram no País, quem decidiu a instalação, porque não foi divulgado à população nem reportado ao novo governo do País”.

No final de abril último, antes da posse do novo presidente, dois lançadores do sistema THAAD foram instalados na Coréia do Sul apesar dos protestos populares na vila de Soseong-ri ao norte da província de Gyeongsang. A instalação do sistema anti-mísseis THAAD sempre foi contestada pela China pois colocaria o sistema de mísseis chineses também sob raio de ação do sistema de defesa anti-mísseis norte-americano.

A população da Coréia do Sul também está insatisfeita com a entrada dos lançadores THAAD sem o conhecimento do governo e da população. “A Coréia do Sul não é um estado independente. Fatos de importância estratégica à nação acontecem sem que nem o governo nem o povo fiquem sabendo”, comentou um usuário da rede social da Coréia do Sul.