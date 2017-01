Presa a brasileira que assassinou e despachou o corpo de uma japonesa por takyubin

Osaka Nishinariku- O crime aconteceu em 2014, o assassinato da enfermeira Rika Okada, na época com (29 anos de idade) chocou o país.

Relembre o caso: A brasileira Kate Yuri Oishi, de 30 anos é a principal suspeita pelo envolvimento da morte de uma enfermeira japonesa. Rika Okada, foi morta de maneira cruel com aproximadamente 50 facadas. O assassinato aconteceu em Osaka. Kate Yuri Oishi, teria desmembrado o corpo da vítima, em seguida colocado em uma caixa, e despachado para o seu apartamento em Tóquio/ Hachioji, usando o serviço de“takkyubin” serviço de entrega. O corpo ficou guardado em um container alugado, que serve para guardar objetos.

A brasileira usou o cartão de crédito e os documentos da vítima, fez um passaporte, e assumiu a identidade de Okada. Yuri Oishi, fugiu para China, antes que as autoridades japonesa descobrissem o caso. O crime teria acontecido no dia 14 de fevereiro de 2014, mas a policia só encontrou o corpo 3 meses depois, no dia 21 de maio em Tóquio/Hachioji. Os peritos encontram as impressões digitais da brasileira na cena do crime e nos materiais utilizados para matar e embalar a vítima.

Kate Yuri Oishi, desembarcou na china no dia 3 de maio, acompanhada de uma amiga chinesa. Uma TV japonesa filmou Yuri andando livremente pelas ruas de Xangai. 3 semanas depois a brasileira se apresentou ao Consulado do Japão em Xangai, e se entregou às autoridades chinesas por porte de documentos falsos e ficou detida por cerca de 2 anos e 8 meses no país.

Segundo a polícia, a brasileira estava com o passaporte brasileiro e visto de residência no Japão vencido e se encontrava em estado considerado ilegal no país. Kate Yuri Oishi, chegou ao Japão quando ainda era criança, estudou em escola japonesa e não falava português. A amizade de Yuri e Rika começou em 2002 no shoogakkou ( ensino secundário ) quando elas tinham 14 anos de idade.

Demorou para as autoridades chinesas aceitarem o pedido de prisão feito pela polícia de Osaka. Segundo o site Yahoo Japan, Yuri foi presa nesta quarta-feira, 25 na China. A brasileira regressou ao Japão e deve responder pelos crimes de homícidio, ocultação de cadaver, e falsidade ideológica. Resta agora a policia entender o que motivou o crime. VEJA A REPORTAGEM CLIQUE

Fonte: headlines.yahoo.co.jp