Pavê é uma delícia e podemos diversificar o sabor incluindo frutas, chantili e dar o nosso toque a mais! Esse com abacaxi fica bem gostoso, é sucesso na certa! Você pode fazer em uma travessa ou em porções individuais! Experimentem 🙂

