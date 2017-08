Prego é encontrado dentro do pão servido na creche

NAGASAKI – Foi encontrado um prego dentro do pão servido no lanche da tarde de uma creche que fica na cidade de Isahaya, Nagasaki.

O menino que estava comendo o “anman”, um pão recheado com feijão azuki, não se machucou.

A prefeitura de Isahaya informou que o caso aconteceu na creche Taiyo Hoikujyo, na sala de crianças de 1 ano.

No dia 3, a professora viu que havia no prato do menino um prego e o anman. O prego tinha 2,7 cm de comprimento e aparentemente, o menino retirou da boca quando estava comendo o anman. Ele não teve ferimentos.

A fábrica que produziu o anman informou que, provavelmente, o prego da tampa da panela se soltou e caiu na massa. Eles irão trocar a tampa e tomar iniciativas para evitar o mesmo acidente.