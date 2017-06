Prédio em chamas em Londres tem mais de 120 apartamentos incendiados ( assista ao vídeo )

LONDRES- Ao menos 200 bombeiros combatem na madrugada desta quarta-feira (14) um grande incêndio em uma torre de apartamentos de 27 andares no oeste de Londres, informam os serviços de emergência. Boa parte do edifício, que tem 120 apartamentos, está em chamas. A polícia londrina informou que o incidente deixou dois intoxicados devido à inalação de fumaça, que foram atendidos no local. Mas testemunhas relatam em redes sociais que pessoas pularam do prédio em chamas e que há gente presa na torre. As autoridades, no entanto, não confirmaram mortes no local.

VIDEOS