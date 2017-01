Por que a comida japonesa no Brasil é tão diferente da que se come no Japão

TÓQUIO (IPC Digital) – A culinária japonesa se popularizou no Brasil na década 1990, em grande parte por ser considerada saudável, segundo o chef e professor de gastronomia Marcos Tadashi.

“Nessa época houve uma proliferação de restaurantes japoneses no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, que passaram a operar em sistema de rodízio para agradar o paladar do brasileiro e readaptaram receitas tradicionais visando se tornarem mais atrativos”, diz em entrevista ao site Nexo.

A diferença entre o paladar ocidental e oriental

Um texto sobre as diferenças entre o autêntico sushi japonês e suas variações ao redor do mundo, publicado no blog “ sushifaq ” define o sushi feito pelos americanos, de quem os brasileiros importaram várias invenções, quase como uma categoria à parte.

O que explica as modificações são os paladares regionais e diferenças culturais, segundo o post. “Enquanto o sushi japonês é um equilíbrio delicado de sabores, restaurantes ocidentais preferem sabores ousados e cores fortes, o que explica a popularidade de do “Philadelphia Roll”, com salmão, abacate e cream cheese. Esse é o tipo de comida que você nunca encontraria em um restaurante de sushi tradicional”, diz.

A releitura, portanto, é natural no contato entre a cozinha japonesa e a brasileira, explica Marcos Tadashi. “Uma cultura não entra em contato com a outra sem se transformar, o mesmo ocorre com a gastronomia. Não se preserva a ‘pureza’ da comida japonesa original, mas criam-se novas experiências, sabores, texturas, técnicas que combinam a essência da culinária japonesa com cultura local”, diz.

Além disso, para ele, é possível consumir os pratos tradicionais em restaurantes brasileiros que, mesmo com matérias-primas alternativas, atingem a mesma qualidade da comida japonesa autêntica.

O único “pecado capital”, segundo o chef, é desrespeitar a essência dessa culinária: não se pode abrir mão do preparo do “arroz avinagrado, dos peixes frescos e caldos substanciosos”.

FONTE: NEXO