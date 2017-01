Política hostil dos EUA pode resultar em mísseis nucleares da Coréia do Norte

TÓQUIO: A Coréia do Norte declarou no domingo que poderia testar e lançar um míssil balístico intercontinental (ICBM) a qualquer momento com local definido pelo líder Kim Jong Un. Essa atitude seria uma resposta a política hostil dos EUA.

Autoridades do Japão estão se reunindo e analisando com competência as informações coletadas pelo serviço de inteligência do país. A situação dos mísseis nucleares da Coréia do Norte, exige cuidado e cautela, disse o principal porta-voz do governo na terça-feira.

O secretário-chefe do gabinete, Yoshihide Suga, disse em uma coletiva de imprensa que o governo estava tomando todas as medidas possíveis para alertar e fiscalizar a Coréia do Norte.

(Reportagem de Kaori Kaneko, edição de Chris Gallagher)