Policial é preso por suspeita de assassinato da esposa no caso em que ela e dois filhos do casal foram encontrados mortos em Fukuoka

A Polícia de Fukuoka divulgou na tarde do dia 8 de junho último que havia requerido o mandato de prisão do policial de 38 anos, marido de Yukiko Nakata, 38, e pai de Ryousuke Nakata, 9 e Miyu Nakata de apenas 6 anos. Os três foram encontrados mortos na manhã do dia 6 de junho na residência onde moravam, em Oogori-shi, Fukuoka-ken. A Polícia havia anunciado inicialmente que havia sido um caso de suicídio da mãe que antes de se matar, teria assassinado os dois filhos. O mandato de prisão é relativo ao assassinato da esposa Yukiko Nakata através das evidências deixadas no local do crime.

As evidências deixadas levavam a crer nessa versão inicial da Polícia, pois a mãe, Yukiko, foi encontrada morta na cozinha, com a cabeça queimada e vestígios de fogareiro de carvão queimado (muitas vezes esse método é usado no Japão para suicídio através de gás carbono produzido pelo carvão em local fechado), e sem marcas de estrangulamento no pescoço que foram encontrados nos dois filhos, mortos sobre o edredon de dormir.

Mas através da autópsia do corpo da mãe, foi descoberto que ela havia morrido por asfixia através de estrangulamento e que havia uma fratura no osso do pescoço. Os vestígios de carvão teriam sido deixados para forjar o suicídio de Yukiko.

A Polícia de Fukuoka começou a desconfiar do marido Policial por ele ter dito que ao sair de casa às 6:45 da manhã do dia 6 de junho, a esposa e os dois filhos ainda dormiam. No entanto, os especialistas da Polícia haviam afirmado de que os filhos teriam morrido entre às 0:00 horas às 05:00 AM do dia 6, e o horário provável da morte de Yukiko teria sido entre ás 0:00 às 09:00 do mesmo dia 6 de junho. Esse fato entrava em contradição com a declaração do Policial de que “às 6:45 eles ainda estavam dormindo”.

O dia 5 de junho, anterior à data do crime, havia sido folga do pai, e a Polícia investiga o que acontecera com cada um dos membros da família neste dia.

A vizinhança do local está chocada e não consegue acreditar que o Policial, sempre educado e que falava pouco, tenha cometido um crime tão hediondo.