Polícia prende chefe da maior organização Yakuza e decreta guerra final à Máfia Japonesa

A Polícia da Província de Hyogo prendeu, no dia 6 de junho último, Kunio Inoue, 68, por ter feito a troca de aparelho de telefone celular utilizando nome de terceiros. O suspeito admitiu o crime dizendo estar “utilizando um celular alugado em nome de uma outra pessoa”.

Essa estranha prisão por um crime tão pequeno tem um significado: Kunio Inoue é chefe da poderosa organização yakuza Kobe Yamaguchi-gumi, uma dissidência do Yamaguchi-gumi, a maior e a mais poderosa organização yakuza do Japão. A separação se deu em agosto de 2015 e desde então tem havido quase uma centena de crimes envolvendo disputas entre as duas organizações rivais.

E não é só isso, em abril deste ano, houve uma nova dissidência envolvendo o grupo Yamaguchi-gumi: A “Ninkyo Dantai Yamaguchi-gumi” surgiu querendo se proclamar a herdeira do verdadeiro “espírito yakuza”. Desde então as três organizações do grupo Yamaguchi-gumi tem estado em permanente combate entre si.

Os analistas do mundo do crime organizado no Japão são unânimes em dizer que a prisão de Inoue por um crime tão insignificante, como a de alugar um celular em nome de um terceiro, é uma clara mensagem da Polícia de que ela está entrando para valer em uma guerra para finalmente erradicar definitivamente a yakuza do Japão, neste momento em que a sua mais poderosa organização está dividida e enfraquecida.

Nestes quase dois anos desde o início do movimento de divisão do Yamaguchi-gumi, já foram feitas 2.400 prisões de membros de organizações yakuza no Japão.