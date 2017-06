Polícia de Osaka prende seis pessoas por ter matado ex-yakuza e escondido corpo da vítima em canteiro de flores

No dia 1o. de junho último, a Polícia de Osaka divulgou a prisão de seis homens e mulheres por suspeita de envolvimento em assassinato de um ex-yakuza e por ter escondido o corpo da vítima sob um canteiro flores de uma casa no Município de Izumi, Osaka.

Um dos presos era Kazutoshi Yamane, 47, presidente de uma empresa de pintura. Um outro era seu funcionário, Kouji Hirai, 27. A vítima tinha 54 anos e era ex-membro de organização mafiosa (yakuza). No seu crânio foi encontrado vestígios de tiro a bala.

Segundo a Polícia. o crime de assassinato teria acontecido no final de fevereiro deste ano e o corpo ficado dentro de uma van na garagem de Kouji Hirai até meados de março, quando foi feito um buraco de 70 cm no canteiro de flores da casa deste suspeito e enterrado.

O crime veio a ser descoberto através da prisão de Kouji Hirai por porte ilegal de arma de fogo. Ao ser preso, Hirai confessou ter “matado e enterrado o corpo de um homem”. A vítima teria se envolvido em algum problema relacionado a dinheiro com os suspeitos.

