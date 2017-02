2016 foi o ano do Pokémon, a febre aparentemente foi momentânea. Já não se vê tantas pessoas andando pelas ruas em busca de “Pokémons”, como foi nos primeiros meses após o lançamento. Mas… Uma coisa é certa! Durante essa febre muitos “caçadores” mudaram o jeito convencional de jogar video-game.

Para não deixar a petéca cair, a Pokémon Company anunciou que está desenvolvendo mais um jogo da franquia para mobile. O título em japonês é Splash! Magikarp (No Japão Haneru! Koiking ) será lançado para Android e iOS e conta com desenvolvimento da Select Button.

O mistério sobre o lançamento e o conteúdo do jogo alimenta a imaginação dos fãs. A única coisa que realmente sabemos é o teaser de um jornal com uma pequena histórinha.

Como o nome indica, Magikarp será a grande estrela do jogo. Segundo o site oficial, grandes buracos com o formato do Pokémon começaram a aparecer misteriosamente em uma cidade pacífica, o que dá início a uma investigação para descobrir a causa. No entanto, nenhuma outra informação foi revelada por enquanto.