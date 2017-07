Plano para utilização de Smartphone a partir de ￥1.980/mês, entra em vigor hoje

Nagoya-shi (IPC Digital) – Informe Publicitário

auShop – Novos planos para utilização de Smartphones começam a vigorar dia 14/07/2017, trazendo a tão esperada opção para àqueles que desejam pagar um valor mínimo pela internet. Mensalidades a partir de ¥1.980 (1GB)

»Confira abaixo a localização das lojas AU com atendimento em português, e visite uma próxima de você«

Os novos planos disponíveis a partir de 14/07/2017, vêm oferecer ao cliente, a opção de escolha do que mais se adequa as suas necessidades de uso e orçamento. É possível utilizar um Smartphone com internet (1GB) mais ligações nacionais ilimitadas com duração de 5 minutos, por apenas ¥1.980 por mês, incluindo seguintes itens: AU Pitatto Plan + Everybody Discount + AU Smartvalue + AU Big News Campaign. para mais informações, entre em contato com uma das lojas abaixo.

Para quem gosta de usar bastante a internet e fazer dowload de arquivos, escolha o AU Flat Plan, que possibilita o uso de 20GB e 30GB por mês, e usufrua tranquilamente!

Verifique os detalhes nas lojas abaixo.

AU Big News Campaign

Desconto de ¥1.000 no período de até 12 meses

Condições para adesão:

Dentro do período da campanha, nos novos contratos ou troca de aparelhos, optar pelo AU Pitatto Plan ou AU Flat Plan

Campanha válida para quem aderir no período de 14/07/2017 até 31/12/2017

*Campanha limitada – GANHE ATÉ ¥54.000 EM DESCONTO OU PRODUTOS

Válida para contratos com troca de operadora. Veja a descrição dos benefícios:

Ganhe ¥10.800 fazendo o contrato de troca de operadora na nossa loja

Ganhe ¥5.400 fazendo contrato múltiplo em família

Ganhe ¥10.800 fazendo pedido do serviço AU Smartvalue

Ganhe ¥21.600 na aquisição simultânea do Wi-Fi (roteador) – Dependendo do modelo do aparelho, o valor oferecido pode variar

Ganhe ¥5.400 fazendo a sua reserva, até um dia antes de ir à loja. As lojas salietam que é necessário fazer a reserva; sem ela não será possível fazer o atendimento

E ainda, se você entregar o seu Smartphone atual, o valor da sua mensalidade poderá ser reduzido

Mais novidades AU:

Se você sempre quis pegar seu Smartphone no sistema parcelado, e não conseguiu, agora é a sua chance!

Não é mais necessário ter visto permanente e cartão de crédito para fazer um novo contrato

Mesmo que seja somente para fazer um orçamento, visite uma das lojas abaixo

As lojas tem o novo e tão procurado Galaxy S8 e S8+ em estoque

☆Promoção para novos contratos, na aquisição de TABLET☆

Adquira o famoso Tablet por ¥0, e com mensalidade de utilização super econômica

Adquirindo em conjunto com o iPhone, ganhe mais ¥5.400 de desconto

Na aquisição do novo iPad Pro, ganhe até ¥16.200 de desconto

Novo iPad (5a.,geração) iPad Air2 ou iPad mini4 de 32GB: Campanha de até ¥16.200 de desconto

»CONTA DE LUZ: Pague a sua na AU»

AU Denki – Ganhe pagando sua conta de luz!

❖Se você é cliente AU, visite uma das lojas, e leve a sua última conta de luz, e saiba os benefícios de pagar a conta com a operadora.

◊Para mais informações sobre as campanhas e descontos, visite ou entre em contato com uma das lojas listadas abaixo.

◊Há possibilidade de algum aparelho estar esgotado e ser necessário fazer pedido, portanto as lojas pedem que entre em contato previamente e confirme a disponibilidade, e desde já agradecem a sua compreensão.

Aichi, Gifu e Mie-ken:

Conte com o atendimento da simpática e amistosa equipe de intérpretes, e visite uma das lojas abaixo, e faça um orçamento sem compromisso!



auShop Kani

Telefone: 0574-61-1222

Endereço: 〒509-0202 Gifu-ken Kani-shi Nakaedo Aza Miyamae 2288-8

Horário: Das 10:00 as 19:00

Google Mapa: Clique aqui

auShop Toyota Josui

Telefone: 0565-44-8161

Endereço: 〒470-0343 Aichi-ken Toyota-shi Josui-cho Minami Daira 69-1

Horário: Das 10:00 as 19:00

Google Mapa: Clique aqui

auShop Toyota Umetsubo

Telefone: 0565-37-0039

Endereço: 〒471-0071 Aichi-ken Toyota-shi Higashi Umetsubo-cho 8-7-3

Horário: Das 10:00 as 19:00

Mapa: clique aqui

auShop Nishio Eki Mae

Telefone: 0563-54-2331

Endereço: 〒445-0852 Aichi-ken Nishio-shi Hananoki-cho 3-49-3

Horário: Das 10:00 as 19:00

Google Mapa: Clique aqui

auShop Handa

Telefone: 0569-24-1515

Endereço: 〒475-0922 Aichi-ken Handa-shi Showa-cho 2-34

Horário: Das 10:00 as 19:00

Mapa: Clique aqui

auShop Toyohashi Minami

Telefone: 0532-38-851

Endereço: 〒441-8058 Aichi-ken Toyohashi-shi Hashira 6-126

Horário: Das 10:00 as 19:00

Mapa: Clique aqui

auShop Hisai

Telefone: 0592-54-6500

Endereço: 〒514-1101 Mie-ken Tsu-shi Hisai Shimiyouji-cho 75-2

Horário: Das 10:00 as 19:00

Mapa: Clique aqui

Nestas lojas você encontrará atendimento em português. Conte com a simpática equipe de intérpretes, e faça um orçamento!