Pilotos da Tigerair Taiwan flagrados dormindo durante o vôo

As autoridades que regulamentam as operações de vôo de companhias aéreas de Formosa vão fazer uma investigação baseada em uma denúncia anônomia sobre pilotos que dormem durante o vôo, embasada nas fotografias tiradas por um co-pilôto durante um ano inteiro.

As fotografias, de oito pilotos da Tigerair Taiwan que dormem durante o vôo, estão sendo divulgadas pelas televisões e internet no mundo todo.

A Tigerair Taiwan é uma companhia aérea de baixa tarifa (LCC, Low Cost Carrier) de Taiwan, independente da Tiger Air,que é de Singapura. Entre outras linhas que possui, a Tigerair Taiwan liga nove cidades japonesas a Formosa. A empresa declarou que tem 92 pilotos que voam de 70 a 80 horas por mês, bem menos que o limite de 120 horas por mês regulamentada pelas autoridades de transporte aéreo do País. Portanto a causa de os pilotos estarem dormindo não seria devido à rotina de trabalho que não permite o descanso apropriado dos seus pilotos.

Os pilotos, ao serem interrogados pela gerência da companhia, disseram que “não se lembram” de terem dormido. Eles foram punidos com “advertência grave”, e o próprio co-piloto que tirou as fotografias foi punido com “suspensão” por “ter demorado a denunciar”.