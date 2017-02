Pesquisador japonês diz que inveja pode ser considerado desvio de caráter

KYOTO- A Psicologia chegou ao Japão no final no século 19 através de japoneses que fizeram seus doutorados nos Estados Unidos e depois, regressaram a terra do sol nascente.

Em uma entrevista publicada no “The Japan Time”, o psicólogo e jornalista, Ichiro Ono, diz que a inveja nada mais é do que a irmã gêmea da falsidade. O invejoso fica o tempo todo prestando atenção no outro e sempre fica de olho no erro. Com o objetivo de destruí-lo porque pensa que sempre lhe está fazendo sombra.

O invejoso perde tanto tempo se preocupando com o outro que se esquece de olhar o que ele tem de mais precioso e de bom, de conquistar seus próprios bens e valorizar quem está ao seu lado.

Como surge a inveja?

Ichiro conta que a inveja é um sentimento que se firma na formação do caráter da pessoa, até os 7 anos de idade, quando a personalidade da criança está sendo formada. Os país precisam estar atentos a esse “pequeno”desvio de conduta e corrigir “. Geralmente a inveja se torna futuras frustrações trazendo sofrimentos e conflitos internos na vida de quem sente.

Freud foi pioneiro ao observar que o caráter e seus traços poderiam ser explicados como sendo transformações permanentes dos impulsos primitivos, infantis. Wilhelm Reich foi o primeiro teórico que se preocupou em formular uma teoria coerente do caráter, onde dizia que “o caráter consiste numa mudança crônica do ego que se poderia descrever como um enrijecimento”

Pode vir a aparecer também esporadicamente em alguma situação que vai eliciar o comportamento invejoso, podendo ser um sentimento transitório. A inveja pode ser reversível, dependendo do seu grau de severidade: leve, moderado e grave. Muita gente não assume que sente isso por ser algo ruim. Entretanto, tudo depende de como a pessoa lida com esses pensamentos. Hoje em dia muitas pessoas buscam ajuda de profissionais e fazem analise para aprender a controlar os sentimentos ruins que os perseguem. Ichiro diz que essa demanda começa a ser atendida no país.

Para Reich, as possibilidades das quais depende a formação do caráter são:

– a fase na qual a pulsão é frustrada;

– a frequência e a intensidade das frustrações;

– as pulsões contra as quais a frustração é dirigida;

– a correlação entre permissão e frustração;

– o sexo do principal responsável pela frustração;

– as contradições na próprias frustrações.

Inveja tem relação direta com inferioridade

De acordo com Ichiro Ono, a pessoa que sente inveja reflete uma determinada inferioridade, e existe vários níveis desde o inofensivo ao maldoso. Essa é a primeira vez que um estudo desse tipo é realizado no país. De acordo com Ichiro, muitas pessoas no país começaram a buscar ajuda para entender melhor esse tipo de sentimento que no fundo causa uma imensa tristeza.

