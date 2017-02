Pequenas usinas geotérmicas ganham vapor no Japão

Mais lucros com energia, menos burocracia incentivam as empresas no Japão.

As empresas japonesas estão construindo usinas geotérmicas de pequena escala que podem ser concluídas na metade do tempo necessário para grandes instalações, graças a uma tarifa de alimentação mais generosa que tornou esses projetos mais lucrativos.

A joint venture da JFE Engineering, da Mitsui Oil Exploration, da Japan Oil, da Gas and Metals National Corp. e da Japan Metals & Chemicals abrirá terreno em uma usina geotérmica de aproximadamente 7 megawatts no município de Iwate no próximo mês. A instalação, que deverá custar 8,5 bilhões de ienes (US $ 75,8 milhões), está programada para entrar em operação em 2018.

Ao contrário do solar ou do vento, a produção de uma planta geotérmica não depende da hora do dia ou dos caprichos do tempo. O Japão possui a terceira maior reserva geotérmica do mundo com 23 gigawatts – equivalente à produção de 23 reatores nucleares. No entanto, a capacidade instalada totaliza apenas 500MW.

A lucratividade tem sido o principal obstáculo até agora. Até recentemente, as empresas só podiam ganhar dinheiro com plantas com produção de dezenas de megawatts, mas essas grandes instalações exigem estudos de impacto ambiental demorados. Avaliação e construção podem levar uma década ou mais.

O governo em 2012 elevou a tarifa de alimentação para pequenas usinas geotérmicas. Isso tornou rentável a construção de usinas com produção abaixo de 7,5MW, que não exigem avaliações ambientais.

Outras empresas também estão aproveitando a mudança.

A empresa de locação financeira Orix assinará em breve um acordo para a construção de uma usina de 4,4MW na ilha de Hachijojima, que está buscando um sócio para substituir a antiga usina Tokyo Electric Power Co. Holdings. Orix planeja investir cerca de 5 bilhões de ienes no projeto, com o objetivo de trazer a planta online por volta de 2022.

A empresa tem pesquisado potenciais locais de energia geotérmica desde o terremoto de 2011 e tsunami. Além de Hachijojima, seu primeiro plano finalizado, a Orix está considerando mais 10 projetos de pequena escala. A empresa está olhando a capacidade total de cerca de 30MW.

A empresa petrolífera Idemitsu Kosan iniciará no mês que vem uma instalação de 5MW em Oita.

Um consórcio que inclui o Desenvolvimento de Energia Elétrica, ou J-Power, está trabalhando na primeira usina geotérmica de grande escala do Japão em 23 anos: uma instalação de aproximadamente 42MW no município de Akita deverá entrar em operação em 2019. Outras propostas para projetos maiores permanecem atoladas em questões ambientais, ou outras burocracias.

O governo pretende que as energias renováveis ​​representem 22 a 24% do mix energético global do Japão em 2030, ante 11% em 2013 e em paridade com a projeção de participação de 20% a 22% no nuclear. Embora a energia solar e eólica são o foco, o plano também pede para aumentar a participação da geotermia de 0,3% para 1%. A energia geotérmica também pode contribuir para a segurança energética do país, uma vez que não requer combustível.

A adoção mais ampla de usinas geotérmicas em pequena escala exigirá uma melhor tecnologia para a localização eficiente de reservatórios de calor, bem como os esforços dos construtores de plantas para avaliar o impacto no meio ambiente e obter a provação dos moradores locais.

(Nikkei)