Pelo menos Sete mortos e quatorze desaparecidos no desastre causado pelas chuvas ao norte de Kyushu

Depois da passagem do Taifu No. 3 por Kyushu, no dia 4 de julho último, a frente chuvosa desta temporada de monssoon (tsuyu) entrou em intensa atividade e está provocando chuvas de volumes nunca dantes vistos na história. Em certas regiões da província de Fukuoka, chegou a chover cerca de 550 ml em apenas um dia. Nos dois dias de chuvas torrenciais choveu cerca 900 ml em certas áreas do norte de Kyushu.

As enchentes que as chuvas torrenciais têm provocado em Fukuoka e Oita têm causado enormes prejuízos materiais e humanos, que estão sendo contabilizados aos poucos conforme os trabalhos de resgate e desobstrução de estrads vão avançando. Muitas estradas, pontes e casas foram destruídas ou levadas pelas águas e grandes áreas agrícolas ficaram sob as águas.

As vítimas humanas das chuvas ainda não foram contabilizados definitivamente, mas já foram confirmados 7 mortos e 14 desaparecidos nas duas províncias mais impactadas (Fukuoka e Oita) . Os municípios mais atingidos foram Asakura-shi em Fukuoka e Hita-shi em Oita, com pelo menos 4 e 2 vítimas fatais, respectivamente. Muitas pessoas ainda estão esperando por socorro e resgate em vilas que ficaram inteiramente isoladas.

O governo central do Japão anunciou hoje de manhã que colocou a partir de 0:00 horas do dia 7 de julho, 12 mil homens, entre contingente das Forças de Defesa (Jiei-tai), Polícia e Corpo de Bombeiros para os trabalhos de resgate, salvamento das vítimas e desobstrução de estradas. Cerca de 40 helicópteros estão em atividades de resgate e socorro na região.

A Agência Nacional de Meteorologia prevê chuvas intensas de novo para hoje `a noite e durante o dia de 8 de julho, o que pode causar mais vítimas e perdas materiais. Recomenda-se o máximo de alerta e evacuação com antecedência, principalmente para regiões que já estão com o solo prestes a deslizar devido a estar com capacidade de absorção de água das chuvas, esgotado.