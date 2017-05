Pelo menos 22 vítimas fatais, inclusive uma menina de oito anos, no show de Ariana Grande

A Polícia inglesa de Manchester divulgou no dia 23 de maio último que pelo menos 22 pessoas morreram no atentado a homem bomba que se suicidou explodindo-se no final do show da cantora norte-americana Ariane Grande. Entre as vítimas fatais está uma menina de apenas 8 anos. O número de feridos sobe a 59.

A Polícia de Manchester também divulgou que a explosão em si foi executado por uma única pessoa, mas um outro homem de 23 anos, que estaria envolvido com o crime foi preso em Manchester. O Estado Islâmico reclama autoria do atentado terrorista.

Celebridades e chefes de estado do mundo inteiro mandam condolências às famílias das vítimas, como a primeira-ministra da Inglaterra, Theresa May, a Chanceller alemã Angela Merkel, que disse ser “incompreensível que alguém vá escolher um show de uma cantora pop para fazer um atentado a bomba”. Donald Trump, por sua vez, disse que os que estão por trás do atentado terrorista são “perdedores do mal” (evil losers).

A cantora Ariana Grande mandou uma mensagem pelo tweeter onde diz que está “inteiramente destroçada” (broken). “Do fundo do meu coração, eu estou tão sentida”, ela disse. No show, que fazia parte de uma turnée européia, havia cerca de 20 mil pessoas.