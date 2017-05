Pelo menos 19 mortos na Explosão no final do Show de Ariana Grande

Um pouco antes de 11:00 da noite do dia 22 (horário local) de maio último, e por volta das 7:00 AM do dia 23 no horário de Japão, aconteceu uma explosão no final do show de Ariana Grande no Manchester Arena, em Manchester, Inglaterra.

Houve pelo menos 19 mortos e cerca de cinquenta feridos na explosão em que há suspeita de suicídio. A Polícia está tratando o caso como um ato terrorista.

Uma assistente do show disse que Ariana Grande mal acabou de cantar e se ouviu uma explosão. Outros falam em duas explosões.