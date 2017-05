Partidos do Governo querem que a Lei de Conspiração seja aprovada pelo Congresso na próxima semana

Partidos do Governo querem que a Lei de Conspiração seja aprovada pelo...

O plano dos partidos da coalizão do governo, o Partido Liberal Democrata (Jiminto) e o Partido da Justiça (Komeito), era de fazer passar a Lei da Conspiração na quarta-feira, dia 17 de maio último.

A aprovação da nova Lei fará com que não seja mais necessário haver um “crime” para se prender pessoas ou grupos de pessoas, e a oposição se preocupa com o fato de que o governo vai poder prender qualquer cidadão sob a simples alegação de estar conspirando contra a Segurança Pública, ou participando de uma “conspiração terrorista”.

O governo, por sua vez, quer aproveitar a oportunidade das Olimpíadas de Tokyo de 2020 para mobilizar a opinião pública para apoiar a aprovação da Lei de Conspiração, alegando a necessidade de reforçar a segurança pública e evitar qualquer atentado terrorista nas Olimpíadas.

Como estratégia para impedir a aprovação da Lei no dia 17 de maio, os partidos de oposição ao governo, o Partido Democrático Progressista (Minshinto), o Partido Comunista (Kyousanto), o Partido da Liberdade (Jiyuto) e o Partido Social Democrata (Shaminto), submeteram juntos, uma moção de descrédito ao Ministro da Justiça, Katsutoshi Kaneda, 67, que tem tido dificuldades para dar explicações convincentes a respeito das implicações e consequências do projeto de Lei em questão.

Com a maioria absoluta tanto na Câmara Baixa (Câmara dos Deputados) quanto na Câmara Alta (Senado), o governo sabe que acabará conseguindo a aprovação da Lei de Conspiração. A coalizão governamental espera rejeitar a moção de descrédito ao Ministro da Justiça na sessão do dia 18 de junho, e fazer com que a nova Lei seja aprovada pelo Congresso na próxima semana.