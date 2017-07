Partido do Governo tem derrota histórica em Tóquio

O Partido Liberal Democrático, o partido do governo, sofreu nestas eleições a vereador de Tóquio, realizado no dia 2 de junho último, uma derrota histórica. Dos 57 representantes que possuía antes das eleições, ficou com uma bancada de apenas 23 vereadores. O partido que compõe a coalizão do governo, o Komeito(Partido Budista), deixou o PLD e se aliou ao Partido Tomin First da prefeita de Tóquio, Yuriko Koike, 64, que aliás foi a grande vitoriosa das eleições, elegendo 49 dos 50 candidatos a vereador. O Komeito por sua vez, elegeu todos os seus 23 candidatos.

O Partido Comunista Japonês se tornou o grande partido de oposição em Tóquio ao eleger 19 vereadores, quase quatro vezes o número de vereadores do Min-shintô, que ficou com apenas 5 vereadores.

O presidente do Jimintô de Tóquio, Hakubun Shimomura, 63, pediu afastamento do seu cargo pela derrota histórica do seu partido. Essa derrota, pode ser o início da derrocada do PLD, que está no governo há 5 anos, desde 2012.

Os sinais da grande derrota do PLD (Partido Liberal Democrático – Jiminto) já havia se delineado no discurso de fechamento da campanha eleitoral para vereadores de Tóquio no dia 1o de junho último em Akihabara: Pela primeira vez no seu governo, o Primeiro Ministro Shinzou Abe foi vaiado em público durante seu discurso, com o povo gritando em coro: “Fora Abe!”, “Volta pra Casa!”, “Vá para o Inferno!”.

As causas são os escândalos envolvendo ele próprio no caso do Kake Gakuen, pelo favorecimento a seu amigo, e os deslizes dos seus ministros, como a da Defesa, que pediu votos em nome das Forças de Defasa, que não podem ser envolvidos em questões políticas.