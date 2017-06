Para tentar justificar favorecimento ilícito a amigo, Premier Abe declara que vai mudar Política Educacional do País

Se o nosso presidente Temer e o chefe-de-estado norte-americano Donald Trump estão na berlinda perante à população por atos ilícitos que por ventura teriam cometido, o Primeiro Ministro japonês, Shinzou Abe, não fica nenhum pouco atrás. Ele também está numa situação bastante delicada depois do que disse no seu último discurso em Kobe, no dia 24 de junho último.

Shinzou Abe vinha sendo questionado sobre a sua responsabilidade na escolha da instituição educacional Kake Gakuen, do seu amigo Kotaro Kake, para a instalação da Faculdade de Veterinária no distrito estratégico especial do governo na província de Ehime-ken.

A escolha foi extremamente rápida, além de ter havido apenas uma só candidata à seleção: a instituição do seu amigo, cuja proposta tinha apenas duas páginas.

Através dessa escolha sumária numa área onde o governo pode fazer o que quiser (os distritos estratégicos especiais do governo), o governo forneceu à instituição Kake Gakuen, nada menos que 13,1 bilhões de ienes em subsídios.

Apesar das tentativas de ocultação pelo governo Abe, vários documentos oficiais têm sido achados contendo claros indícios da intervenção do primeiro ministro na escolha da instituição do seu amigo.

O primeiro ministro, numa tentativa esdrúxula para rebater as crescentes acusações cada vez mais sólidas, disse no seu discurso em Kobe na noite de domingo último, que “a escolha de uma só instituição de veterinária para ser implementada com apoio do governo, deu margens para que toda a população suspeitasse do método de escolha. Pois para provar que a escolha de Kake Gakuen não teve nenhuma relação com o fato de pertencer a um amigo meu, irei agilizar a implantação de novas faculdades de veterinárias em todo o Japão. Daqui para frente, as instituições de ensino superior de veterinária que desejarem implementar novas unidades, terão apoio do governo em qualquer parte do Japão “, disse.

Os analistas políticos e os líderes de partidos de oposição simplesmente não puderam acreditar no que ouviram ou souberam.

“O primeiro ministro quis esclarecer o ato de favorecimento ilícito que cometeu, simplesmente mudando radicalmente a política da nação. Isto é um pouco demais. Estou muito chocado”, disse o secretário geral do partido Comunista do Japão, Akira Koike.

Yoshihiko Noda, Secretário Geral do maior partido de oposição, o Partido Democrático Progressista (Min-shin-tou) disse que “a nova declaração de Abe contradiz pela raiz, tudo que ele vinha dizendo até agora para justificar a escolha de Kake Gakuen. É mais uma vontade pessoal do primeiro ministro que ele quer impor à nação”.

O primeiro-ministro Abe, para evitar críticas da população, vai evitar fazer discursos em espaços abertos na importante campanha eleitoral para Câmara dos Vereadores de Tokyo, e só fará aparições em auditórios fechados.

O seu índice de apoio que já havia caído drasticamente nas últimas pesquisas, devem acabar de despencar nas próximas enquetes.