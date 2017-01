Para evitar desperdício, Governo de Tóquio doará biscoitos próximos do vencimento

TÓQUIO (IPC Digital)-Para evitar desperdício, o Governo Metropolitano de Tóquio doará 100 mil porções de biscoitos crackers que estão com o prazo de validade próximo ao vencimento (final de fevereiro/2017). Os mesmos estavam guardados como provisões em caso de desastres naturais, junto com cup lamens e pacotes de arroz instantâneo.

As doações ocorrerão da seguinte forma:

Para pessoas físicas (limitado a 5 porções por pessoa): uma parte já foi doada ontem (9) no distrito de Chiyoda; as doações continuarão nos dias 28/01 e 04/02 no Zoológico de Ueno e no dia 05/02 no Parque Zoológico de Tama.

Para instituições sociais: para receber 350 porções ou mais, a instituição deve fazer inscrição no site do governo entre hoje (10/01) até o dia 16/01 (as caixas poderão ser retiradas no Edifício do Governo de Tóquio ou as caixas serão encaminhadas pelos correios a cobrar).

Fonte: NHK