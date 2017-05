Para-atleta Marcos Mory fala sobre motivação e superação

Crédito Fotos – Fighters Life in Japan

Realizado na cidade de Iwata o ”Chá da Família” que reuniu pessoas da região para um encontro agradável com informações sobre saúde e bem estar, estavam presentes também pacientes de hospitais da região de Iwata .



Marcos Mory um para-atleta de jiu jitsu e aficcionado por esportes foi convidado para fazer uma palestra aos presentes. Em uma breve recordação Mory conta o acidente de moto em que ficou vários meses em um hospital com várias fraturas pelo corpo tendo duas paradas cardíacas e perdendo parte de sua perna direita. Mory também conta como foi processo de motivação e superação deste terrível acidente, rapaz modesto sempre de bom humor encarou de frente todos os novos desafios que sua vida lhe impôs mostrando à outras pessoas que por maiores que sejam os problemas sempre há dias melhores.

Nossos problemas podem ser grandes mas sempre haverá uma luz no fim do túnel basta querer.

¨Nunca imaginei estar em Abu Dhabi no Campeonato Mundial (World Pro)¨

Em um pensamento de sempre fazer o bem e nunca esperar nada em troca Mory fala qual a missão em se propôs a ele mesmo depois de ser convidado a participar em um dos maiores e grandiosos eventos do Jiu Jitsu Mundial o Abu Dhabi World Pro realizado nos Emirados Árabes. Tenho a missão de mostrar que tudo é possível neste esporte e em todas as coisas possíveis sem limitações, todos nós temos espaço basta querer e correr atrás finaliza.

Marcos Mory trabalha de forma voluntária na divulgação da inclusão do deficiente físico e intelectual nos esportes no japão com vídeos produzidos por ele mesmo.

https://www.youtube.com/channel/UCeuwEgsx9jJh7Xnw7oCjE-Q/videos