Para evitar o contágio por germes, o Japão vem adotando uma política de prevencão. Desde 2010, é possível encontrar, álcool em gel, em vários estabelecimentos, e prédios comerciais a disposição dos visitantes.

A novidade está no banheiro do aeroporto Internacional de Narita.

Segundo a assessoria de imprensa do aeroporto, a tela dos telefones celulares é um grande ninho de germes e bactérias. Como as pessoas utilizam os aparelhos durante as “necessidades” a probabilidade dos germes se proliferarem é muito maior. O “papel higiênico” para smartphones estão em todos os banheiros do recinto de chegada do aeroporto de Narita, as folhas do papel, trazem a mensagem “bem-vindos ao Japão”.

A introdução do papel veio em resposta a pesquisa que apontou que as telas de smartphone normalmente abrigam mais germes do que assentos de sanitários.