Palestrante Janderson Santos – Night Café Komaki

Na noite desta quinta feira (20/07), foi realizado em Komaki no Night Café um coquetel com a presença do palestrante Janderson Santos.

Bem humorado, com conteúdo dinâmico e divertido, o palestrante entreteve seu público com um breve stand up e mágica. Aproveitou para divulgar seu livro de motivação e superação, que tem como título: “Sucesso é Mandioca”, lançado no Japão em 2016.

Foi entregue um certificado a todos os patrocinadores e apoiadores que estiveram presentes no jantar.

A RM Entreteniment Productions trouxe Janderson Santos ao Japão para oferecer ao público Workshop para alta performance em vendas e Palestras.

De acordo com Ronaldo Maebata, dono da RM, “Trouxemos um palestrante de sucesso ao Japão, pois as pessoas precisam de mais conteúdo e motivação para crescer tanto na vida pessoal e profissional.”

Janderson Santos estará dando workshop de vendas e palestras neste final de semana nos seguintes locais:

21/07 – sexta feira (Aichi Komaki)

Workshop: Criação de vídeos de alta performance para internet

19:00~22:30hs.

22/07 – sábado (Shizuoka Hamamatsu)

Workshop: Alta performance em vendas 10:00~18:00hs.

Palestra: Nascidos para vencer 19:00~20:30hs.

23/07 – domingo (Aichi Kariya)

Workshop: Alta performance em vendas 10:00~18:00hs.

Palestra: Sou dono do futuro 19:00~20:30hs.

Para mais informações: 080 3689 2103 (RM Entreteniment Productions)