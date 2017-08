Pai é preso após matar bebê de um mês com chacoalhões que provocaram lesões no cérebro

OSAKA – Em outubro do ano passado, um bebê de um mês morreu após ser fortemente sacudido pelo pai de 30 anos. Ele foi preso mas segundo a polícia, continua negando o crime.

Junji Narasaki (30), morador da cidade de Suita Satakedai, Osaka, chacoalhou fortemente o filho Riku de apenas um mês, causando lesões na cabeça. No dia do crime, Narasaki estava em casa com o bebê e a filha mais velha. A esposa estava fora no momento do crime.

O bebê foi levado ao hospital, após o próprio pai chamar a ambulância dizendo que o filho não estava respirando. Os bombeiros viram o estado dele e desconfiaram que o bebê havia sofrido algum tipo de violência e contactaram a polícia. O bebê morreu duas semanas depois.

A polícia solicitou o laudo com a causa da morte para o pediatra, e o resultado mostrou que o bebê morreu devido a lesões no cérebro, provavelmente, causados por movimentos brutos como chacoalhões.

O pai nega o crime, disse que não praticou atos violentos e não se lembra de ter acontecido algo que tenha machucado a cabeça do bebê. A polícia continua investigando os detalhes.