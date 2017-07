Pai e filho na moto em Estrada de Alta Velocidade: morreu atropelado ao parar para pegar objeto que caiu

Por volta das 15:00 do dia 16 de julho, domingo, aconteceu um acidente lametável que nos traz algumas lições relacionados à segurança na estrada:

Hiroyuki Yasumoto, de 49 anos, morreu atropelado em estrada de alta velocidade no Bypass de Hodogayaku, em Yokohama.

Ele estava numa motocicleta, junto com o seu filho de 10 anos e deixaram cair um objeto. O pai parou a moto para pegar o objeto que provavelmente o filho deixou cair. Hiroyuki, ao atravessar a pista para pegar o objeto, foi atropelado por um carro que vinha de trás.

Ele foi levado imediatamente para o Hospital mais próximo mas morreu em seguida. O motorista do carro que o atropelou, disse: “de repente apareceu um homem na minha frente. Freei o mais rápido que pude, mas não deu tempo”.