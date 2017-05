Pai e filha são encontrados mortos dentro do Carro e Polícia presume que tenha sido suicídio

Por volta das 5:00 da manhã do dia 7 de maio, foram encontrados mortos dentro de um carro, na cidade de Oguni, província de Yamagata, um homem adulto e uma menina de cerca de 10 anos de idade. Como havia restos de carvão queimado dentro do carro, a Polícia presume que o homem tenha se suicidado, levando a filha junto com ele.

Um homem que estava subindo um morro em Oguni-chou para colher verduras e legumes silvestres, achou, antes das 5:00 AM do dia 7 de maio, um homem adulto e uma menina de cerca de dez anos no interior de um carro estacionado numa estrada da montanha no Município de Oguni em Yamagata-ken. Como eles não se mexiam nem respondiam ao seu chamado, ele ligou à Polícia para reportar o fato.

A Polícia, ao chegar ao local, constatou a morte dos dois. No dia 26 de abril último, uma mulher havia dado parte do desaparecimento do seu marido e sua filha de dez anos. O número da placa do carro (de Matsumoto, Nagano) que a mulher relatou à Polícia, coincidia com a placa do carro encontrado em Oguni-chou com os dois mortos.

Apesar de não ter sido encontrado nenhuma carta póstuma, a Polícia presume que o homem tenha se suicidado, levando a filha junto com ele.