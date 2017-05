Outro cidadão norte-americano é aprisionado na Coreia do Norte

A Coréia do Norte, através da sua Agência Central de Notícias, KNCA, anunciou no dia 7 de maio que prendeu um novo cidadão norte-americano no dia anterior por prática de “atos hostis”, sem definir exatamente que “atos hostis” ele teria praticado. Com essa prisão, já são quatro o número de cidadãos norte-americanos sob o poder do regime de Kim Jong-un.

O novo prisioneiro dos norte-coreanos se chama Kim Hak-song e como Kim Sang-dok, ou Tony Kim, detido há apenas duas semanas pelo regime de Pyongyang, trabalhava na Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang. A Universidade é a única instituição educacional particular de nível superior da Coréia do Norte. Ela foi fundada em 2010, destinada a educar os filhos da elite norte-coreana em inglês.

A missão da PUST, como é chamada a Universidade de Pyongyang, é “buscar a excelência em educação, inovar na pesquisa e perseguir um caráter elevado, trazendo iluminação ao povo coreano e ao mundo”. A instituição é dirigida por um diretor americano de origem coreana e o seu corpo docente de 60 estrangeiros é formado basicamente por cristãos.

Apesar de toda e qualquer religião ser banida dentro do território norte-coreano, as reuniões a portas fechadas para orações cristãs na Universidade vinham sendo, aparentemente, toleradas.

Os norte-americanos presos pelo regime de Pyoingyang poderão ser utilizados como reféns numa eventual guerra entre os EUA e Coreia do Norte.