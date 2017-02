Os hábitos de consumo dos japoneses estão prejudicando mais de 790 espécies raras

TÓQUIO- O Mainichi Shimbun informou nessa quinta-feira que 792 formas de vida ameaçadas em todo o mundo estão sendo prejudicadas por causa da demanda da terceira maior economia do mundo.

As importações japonesas resultaram na destruição de habitats selvagens para uma grande variedade de espécies, incluindo o lince ibérico, elefantes, leopardos, urso-sol malaio, espécies de camarão, tartarugas marinhas e tubarões, de acordo com o relatório.

Keiichiro Kanemoto, economista da Universidade Shinshu no Japão, disse que sua análise indica que as importações para o Japão tiveram um impacto profundamente negativo em centenas de espécies. O Japão utiliza derivado de plantas, raízes e animais, na fábricação de suplimentos, vitaminas, cosmésticos e vestimenta. Muitos produtos também são comprados prontos e importados de outros países, mas isso não diminui a responsabilidade do Japão na ameaça de extinção de várias espécies

Em seu estudo, Kanemoto acompanhou os padrões de certos tipos do consumo japonês e as rotas de importação para ver se elas tinham alguma repercussão sobre as 7.000 espécies de plantas e animais que foram designados como raros ou em perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza .

Os resultados de seu estudo mostram que os hábitos de consumo japoneses tiveram o maior impacto na flora e fauna do Sudeste Asiático e da Oceania.

No Sudeste Asiático, o habitat do urso-sol malaio foi devastado devido ao desmatamento, causado pela demanda por importações de matéria-prima.

A possibilidade de extinção das espécies de ursos aumentou drasticamente, de acordo com as descobertas de Kanemoto.

Em Papua Nova Guiné, as populações de crustáceos, tubarões e tartarugas marinhas estão em declínio porque estão sendo convertidas em matérias-primas para exportação.

Leopardos e elefantes da selva na Etiópia também estão sendo ameaçados por terras que estão sendo defastadas para o cultivo de sementes de café e gergelim.

O analista recomendou que os consumidores japoneses reduzam o “consumo desnecessário”.*