Os direitos e deveres da licença a maternidade no Japão

Nem todas as mulheres estrangeiras no Japão conhecem os direitos e deveres da licença a maternidade.

Toda mulher gravida no Japão, que não tem o hoken (Shakai ou kokumin) deve providenciá-lo o mais rapido possível, porque só através dele é possível receber os benefícios que a lei concede.

A mulher que trabalha, há mais de 1 ano com o mesmo empregador (se for empreiteira pode ter mudado de empresa), e tem o Shakai Hoken há mais de 1 ano também, tem direito a licença maternidade remunerada em 60% de seu salário normal, durante o período da licença.

O periodo de licença é de aproximadamente 98 dias, sendo que são 6 semanas de licença no periodo anterior ao parto e mais 8 semanas no período posterior ao parto.

O procedimento para recebimento dessa licença chamada SHUSAN TEATEKI, dever pedido na empresa onde a mulher trabalha. Ela receberá seu pagamento de licença na própria conta bancária em que recebe seu salário..

Quando a mulher para de trabalhar é que a empresa da entrada na licença. Para ter o direito a licença, mesmo que você tenha mais de um ano na empresa e no Shakai, você obrigatoriamente precisa trabalhar até as 34 semanas de gestação. Se pedir para sair antes desse prazo, você perde seu direito. Cuidado!

Para solicita-lo você deve se informar na Hello Work de sua cidade após o nascimento do seu bebê e também é preciso ter mais de 1 ano trabalhados e com recolhimento do Shakai Hoken antes de ter começado sua licença.

O Japão possui sistemas que beneficiam os contribuintes do Seguro Desemprego (Koyo Hoken) e Seguro Social de Saúde e Previdência (Shakai Hoken), na licença maternidade.

Os dois tipos de subsídios abaixo devem ser tratados nos respectivos escritórios (Escritório de Aposentadoria e Hello Work) durante o período de licença.

Shakai Hoken – Seguro de saúde e aposentadoria

O seguro desemprego + aposentadoria não precisarão ser pagos no período da licença e mesmo assim, continuarão valendo como se estivessem sendo pagos.

Shussan Ikuji Ichijikin 出産育児一時金 (valor de 420.000 ienes) – Subsídio para o Parto

Este benefício é pago para cobrir as despesas de parto e é pago somente 1 vez.

Como receber? 1. Depositado diretamente do governo ao hospital – Para isso é necessário somente assinar o formulário no hospital onde fará o parto. Geralmente feito a partir da 37a semana de gravidez. Caso o custo do parto for menor que 420 mil ienes, a diferença será devolvida, mas se o custo for maior que este valor, terá que completar a diferença do seu bolso.

2. Você mesmo recebe e paga o hospital – Para isso, terá que dar entrada nos papéis com antecedência, pois o valor do parto terá que ser pago no dia em que tiver alta do hospital.

3. Paga do bolso para receber a ajuda posteriormente – Neste caso, você terá que pagar as despesas do parto e internação ao hospital. A entrada dos papéis para recebimento da ajuda pode ser feito mesmo depois do parto. A vantagem aqui é que o hospital cobra 20 mil ienes a mais como taxa para o primeiro caso, mas se é você que está dando entrada nos papéis ao governo, então pode economizar os 20 mil ienes.

Ikuji Teatekin 育児手当金 – Subisídio de licença pré e pós parto Esta ajuda é pago somente uma vez após o parto.

Valor vária conforme o último salário – Para calculá-lo observe a fórmula abaixo:

Salário básico ÷ 30 dias x 2/3 x (42 dias antes do parto + 57 dias pós parto) 97 dias O resultado deste cálculo será o valor que receberá. EX: 200.000 ÷ 30 x 2/3 x 97 = 440.000 ienes.

Os documentos devem ser preenchidos parte por você e parte pela empresa onde trabalha. Baixe aqui o formulário. Cópia da lista de presença da empresa e salário também serão requeridos. Os documentos devem ser apresentados 57 dias após o parto. Após análise e aprovação da secretaria, o valor é depositado dentro de 2 semanas. Período de recebimento é de 3 a 4 meses depois do parto.

Quem tem o direito de receber? Pessoas que estão ingressadas no sistema do Shakai Hoken e que continuarão no mesmo emprego após a licença terminar. Koyo Hoken – Seguro Desemprego.

O sistema da Hello Work ajuda as mamães que trabalham, isso mesmo, o benefício é somente válido para as mães que vão continuar no mesmo emprego mesmo depois da licença. Pessoas que se desligaram da empresa não poderão receber a ajuda.

Ikuji Kyugyou Kyufukin 育児休業給付金 Pago durante 1 ano, existe dois cálculos. Um de 50% e o outro que pode chegar até 80% 1. Caso a empresa não lhe pague nada durante o tempo de licença = 50% do salário básico. 2. Caso a empresa lhe pague algum valor durante o tempo de licença = até 80% do salário básico. Exemplo: Se seu salário básico é de 200 mil. E a empresa te pague 30% mensalmente durante a sua licença. A Hello Work dará 50% para completar 80%. Caso a empresa pague 60%, então a Hello Work dará 20% e assim sucessivamente até completar 80%.

Quem pode receber? Pessoas que estão ingressadas no seguro desemprego por mais de 1 ano e que continuarão trabalhando no mesmo emprego após a licença.

O pagamento será feito até o bebê completar 1 ano de idade ou até o momento do regresso ao trabalho, e será pago a cada 2 meses, o valor referente a 2 meses acumulados.

O período válido de pegamento será contado a partir de 8 semanas após o parto até o aniversário de 1 ano da criança. O pagamento inicia-se de 5 a 6 meses após o parto.

Documentos que devem ser apresentados são: Cartão de pontos de 1 ano, holerite de salários, boshitecho carimbado pela prefeitura após registro do bebê.

Mais detalhes e esclarecimento de dúvidas podem ser consultadas no site do Hello Work e do Shakai Hoken ou pessoalmente nos respectivos escritórios.