Os crimes inacreditáveis cometidos pela Polícia de Fukuoka no ano de 2017

No dia 6 de junho último, aconteceu um crime hediondo cujo suspeito é Mitsuru Nakata, 38, policial lotado na sede do Departamento de Polícia de Fukuoka. Mitsuru é suspeito de ter matado a esposa e dois filhos pequenos, estrangulando o pescoço dos três, além de tentar forjar que foi a sua esposa que matou as crianças antes de cometer o suicídio.

Mas este, infelizmente, não é o único crime absurdo ou inacreditável cometido por policiais de Fukuoka. Abaixo, os crimes incríveis cometidos em Fukuoka por aqueles que deveriam estar protegendo os cidadãos e servindo de exemplo ara a população:

Em janeiro, um policial que dirigia o seu carro embriagado, causou um acidente e fugiu, sendo perseguido por carros da Polícia até ser alcançado e preso.

Em fevereiro, um policial casado, que mantinha relações com uma outra mulher, realizou uma “festa de casamento”. A noiva convidou os pais, parentes e amigos, mas do lado do “noivo”, ninguém compareceu e a mentira foi descoberta. A Polícia foi chamada para prender o “noivo” adúltero.

Em março, sete policiais foram indiciados por cometerem abusos sexuais e morais a colegas (homens e mulheres) em uma festa entre policias de Fukuoka. Dois deles foram processados por estupro.

Em maio, um policial que se apropriava de objetos perdidos que eram achados e entregues à Polícia, foi descoberto e demitido.

Na entrevista coletiva sobre o caso do policial que teria matado a própria esposa e seus dois filhos, realizado no dia 8 de junho último, o diretor da Polícia de Fukuoka, Makoto Hisada, 46, teve que responder a várias perguntas sobre os muitos casos de crimes absurdos cometidos por outros policias da província.

O diretor disse que vai investigar as causas com profundidade, de cada crime cometido por seus subordinados e ficou de cabeça baixa, expressando a sua responsabilidade e pedido de desculpas, durante três longos minutos.