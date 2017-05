Oposição encontra evidências de favorecimento a um amigo do Primeiro-Ministro Abe na escolha de Instituiçã Educacional em área estratégica especial do governo

O Partido Democrático Progressista (Minshinto) disse na sessão do Congresso do dia 17 de maio último, ter encontrado um documento que comprova o envolvimento do Primeiro Ministro Abe no favorecimento à Instituição Educacional Kake Gakuen, para que ela fosse escolhida na seleção de instituições educacionais que se candidatariam para ter direito a construir uma nova faculdade em área estratégica especial do governo, em Ehime-ken, ganhando subsídio do governo.

O diretor da Instituição Educacional Kake Gakuen, Kotaro Kake, é um amigo de longa data do Primeiro Ministro. Eles estudaram juntos nos EUA e até hoje jogam golfe e jantam juntos várias vezes ao ano. Kotaro é neto do ex-primeiro ministro Nobusuke Kishi, que também é sogro de Shinzou Abe, o atual primeiro-ministro.

Em janeiro de 2017, o governo abriu as inscrições para quem quisesse se candidatar aos benefícios do sistema de “áreas estratégicas especiais do governo” do Município de Imabari, em Ehime-ken.

O prazo para as inscrições era de apenas uma semana e a única a se candidatar foi a Instituição Kake Gakuen, que propôs a construção de uma nova faculdade de veterinária, a fazer parte da Universidade de Ciências de Okayama.

Sem concorrentes, a Kake Gakuen foi a escolhida e ganhou o subsidio de 9,6 bihões de ienes.

O documento interno descoberto pela oposição, onde estão anotados as instruções do Gabinete do Primeiro Ministro ao Ministério da Ciência e Cultura, diz claramente que “A instrução para que a faculdade de veterinária seja construída o mais rápido quanto possível, tendo como objetivo a inauguração em abril de 2018, vem do nível mais alto da Residência Oficial do Primeiro-Ministro”. Numa outra parte o texto se lê: “A inauguração rápida da Faculdade é um desejo do Primeiro Ministro”. E ainda, em um outro trecho, se vê inclusive uma preocupação de expor o Primeiro Ministro Abe, quando se lê: “Se colocarmos que a decisão da escolha foi do Conselho da Área Estratégica Especial do Governo, como o presidente do Conselho é o Primeiro Ministro, não ficará sub-etendido que foi uma instrução direta do Primeiro Ministro Abe?”.

O Governo resolveu tomar a posição que o assunto levantado pela oposição é tão absurdo e sem sentido que nem merece atenção. Os partidos de oposição, no entanto, vêm este escândalo como a grande chance de levar o Primeiro Ministro Abe à renúncia.