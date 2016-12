Ônibus escolar cai no rio em Morioka

IWATE (IPC Digital) – Por volta das 7h desta manhã (25), um ônibus escolar colidiu com guardrail (guarda corpo) na estrada em Morioka, na província de Iwate. Após a colisão o ônibus perdeu o controle e caiu na margem do rio Morogutsu.

O coletivo transportava o time de hóquei de gelo do colégio Morioka Central, além de instrutores do time, totalizando 10 pessoas a bordo. Dentre os passageiros, três alunos foram hospitalizados, todos conscientes, segundo Asahi Shinbum.

De acordo com a polícia local, o ônibus seguia para o local de treino fora da escola na hora do acidente. O motorista do ônibus era um dos instrutores, e a autoridade investiga as causas do acidente.