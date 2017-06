“One Love Manchester Concert” liderada pela Ariana Grande e seus amigos mostrou que Amor e Música são Maiores que Bombas

O mega-evento “One Love Manchester Concert”, realizado das 7 às 10 da noite do dia 4 de junho (madrugada do dia 5 de junho no horário do Japão) em prol das vítimas do atentado a bomba no final do show de Ariana Grande, foi um sucesso absoluto: cerca de 50 mil fãs reunidos no Campo de Cricket de Old Trafford, junto com artistas do quilate de Justin Bieber, Usher, Niall Horan, Coldplay, Miley Cyrus, Little Mix, Pharrell Williams, Katy Perry, Take That, The Black Eyed Peas, Robbie Williams, todos convocados pela graciosa Ariana Grande, além da apresentação surpresa de Liam Gallager (Oasis), mostraram ao mundo, e principalmente àqueles que querem espalhar o terror no mundo, o verdadeiro sentido de se estar juntos em festa, através do grande catalizador da alegria, que é a música, provando de uma vez por todas, que o amor é pode ser mais poderoso do que as bombas.

Muitos temiam pelo sucesso do evento, pois horas atrás, havia acontecido um novo atentado terrorista em Londres, onde três membros do Estado Islâmico atropelaram uma multidão no London Bridge e depois saíram do carro para esfaquear os pedestres no Borough Market, fazendo um total de sete vítimas fatais e cerca de 30 feridos.

Mas nem Ariana Grande nem a maravilhosa massa de jovens que se fizeram presentes, se deixaram intimidar. Nesta sua noite de gala, Ariana mostrou a sua coragem de voltar a Manchester depois do que aconteceu no dia 22 de maio último, quando um homem-bomba se explodiu no final do seu show, levando consigo 22 vidas cheias de futuro, além de 119 feridos. Nesta noite, ela não precisou de suas roupas sexy para conquistar o público: Simples em sua camisa de malha branca, ela estava exuberante, mostrando que é uma cantora em pleno crescimento, cantando e falando com emoção e confiança, emocionando a todos com sua vibração e brilho naturais.

O ponto alto da noite foi quando a multidão inteira cantou em uníssono, junto com Chris Martin do Coldplay, a música “Don’t Look Back in Anger” (Não olhe para trás com Raiva) da banda Oasis. A música caiu como uma luva para a grande noite, que era também uma demonstração de força da vida contra o terror da morte. E qual não foi a alegria do público ao ver a aparição surpresa do próprio Liam Gallager, do Oasis.

O evento terminou com Ariana cantando Somewhere Over the Raibow (Em algum lugar sobre o arco-íris) trêmula de emoção. Um final perfeito para uma noite audaciosa, cheia de amor e triunfante, em que a humanidade pôde provar, mais uma vez, que o amor e a música são maiores que o ódio e as bombas.

O mega-evento rendeu, segundo os organizadores, pelo menos 2,5 milhões de dólares, que serão inteiramente doados às vítimas do atentado terrorista do dia 22 de maio.