Okinawa completa 45 anos de retorno ao Japão em clima de Guerra

A guerra no Japão terminou no dia 15 de agosto de 1945, logo depois das explosões das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki.

Mas a guerra em Okinawa terminou um pouco antes. Única região do Japão onde houve batalha campal, com desembarque e invasão de norte-americanos, como na Normandia, disputando palmo a palmo o território com os fanáticos soldados japoneses, a guerra em Okinawa acabou no dia 23 de junho de 1945, quando o comandante Mitsuru Ushijima tirou a sua própria vida, depois de cerca de 200 mil mortes, 125 mil dos quais, de okinawanos. A batalha de Okinawa foi tão violenta que um em cada quatro okinawanos morreram.

Assinada a rendição, no dia 15 de agosto, o Japão passa oficialmente a ser governado pelo Quartel General do Exército de ocupação norte-americano, até o dia 28 de abril de 1952, quando entra em vigor o tratado de paz entre Japão e os EUA. Nesta data, o Japão recupera a sua soberania como nação. Isto é, com exceção de Okinawa, que continua sendo território norte-americano até o dia 15 de maio de 1972.

Ou seja, só 27 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, e 20 anos depois de o Japão ter recuperado a sua independência, Okinawa pôde voltar a ser província do Japão. Mesmo assim, porque o povo de Okinawa fez muita manifestação e greve contra o Quartel General das Forças Armadas norte-americanas, manifestando a sua firme demanda de voltarem a ser japoneses. O governo japonês, também pagou muitos milhões de dólares para poder reaver a sua província.

Para a vergonha do governo japonês, durante 27 anos, o povo de Okinawa precisava de passaporte para ir ao Japão. O dinheiro utilizado era o dólar e a mão dos carros era do lado direito (como no Brasil ou nos EUA).

A expectativa do povo em relação à volta ao Japão era grande. Pensava-se que a Constituição Japonesa, com os seus princípios pacíficos, iria ser implementada em Okinawa, obrigando as bases americanas a se retirarem definitivamente do solo okinawano.

Ledo engano. O okinawano continuou sendo discriminado pelo povo japonês de mainland (naichi), as 37 bases norte-americanas de Okinawa continuaram ocupando cerca de 20% do território da província, e a população de militares e para-militares norte-americanos totalizam 40 mil pessoas.

Só essa presença maciça de bases e soldados americanos, que trazem juntos quedas de aviões sobre escolas e universidades, crimes de soldados norte-americanos bêbados ou sóbrios, que incluem estupros de meninas de tenra idade, sem falar do barulho ensurdecedor dos aviões militares que decolam e pousam às centenas de vezes por dia nas bases aéreas de Kadena e Futenma, em treinamentos que incluem simulação de guerra contra a Coreia do Norte, fazem com que, pra o okinawano, a guerra ainda não tenha realmente acabado.

Para piorar, agora temos as ameaças de invasão chinesa e a possibilidade cada vez maior de ataque de mísseis norte-coreanos, pois

as bases norte-americanas de Okinawa serão, certamente, um dos alvos prioritários dos mísseis norte-coreanos.

Toda essa insegurança do povo de Okinawa no seu dia-a-dia, faz deste 45o. aniversário de retorno ao Japão, uma data para ser comemorada com receio, pois o mar, com porta-aviões e submarinos norte-americanos, chineses e norte-coreanos, não está para peixe, ou melhor, para okinawanos.