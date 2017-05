Oitenta e Cinco Milhões de Ienes são roubados da Delegacia Central de Hiroshima

A Polícia de Hiroshima divulgou no dia 9 de maio que 85 milhões e 720 mil ienes desapareceram do cofre da Delegacia Central de Hiroshima. O sumiço foi descoberto às 20:00 do dia 8 de maio último. O dinheiro estava guardado no cofre como evidência de um crime de estelionato que estava em processo de investigação.

Investigações sobre o desaparecimento do dinheiro já está em andamento como caso de roubo: “O fato de ter havido um roubo dentro da própria delegacia da Polícia é absolutamente lamentável. Não vamos poupar esforços em investigação para descobrir o que aconteceu com o dinheiro”, disse o vice delegado Hiromi Yamada aos jornalistas.

O cofre estava no primeiro andar do prédio da delegacia em um único cofre. na seção de contabilidade. Um funcionário desta seção descobriu a irregularidade na noite do dia 8 de maio. A polícia não quer divulgar mais detalhes a respeito do dinheiro roubado para que o fato não interfira nas investigações do caso de estelionato em investigação, do qual o dinheiro era prova material.

A Delegacia Central de Hiroshima é a maior delegacia da província de Hiroshima, onde trabalham 350 policiais e tem sob sua jurisdição todo o distrito de Naka-ku da cidade de Hiroshima, incluindo o seu enorme bairro noturno.