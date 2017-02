O robô japonês de limpeza de sucata espacial pode estar com problemas

TÓQUIO- O espaço é um lugar grande, e a órbita da terrestre está cada vez mais cheia. Mais de 100 milhões de bits de foguete e satélites velhos estão se espalhando no espaço em alta velocidade, o que representa uma ameaça para as naves espaciais.

Uma série de planos para limpar alguns desses lixos espaciais foram propostos ao longo dos anos. Um deles, da Agência Espacial Japonesa (JAXA), pede que uma “amarra” eletrodinâmica seja arrastada para trás de uma espaçonave, o que retardaria o lixo espacial.

A idéia é que o lixo de décadas, uma vez desacelerado, cairá de volta para a atmosfera da Terra e queimará inofensivamente na reentrada.

Colocando o plano em ação

Para testar a teoria, a JAXA contratou uma empresa de redes de pesca para construir uma amarra de 700 metros de comprimento de aço e alumínio para arrastar um entulho espacial do tamanho de um navio de cargueiro. A embarcação lançada em dezembro, carregando suprimentos para a Estação Espacial Internacional, também estava encarregada desta missão.

Mas JAXA agora diz que algo deu errado e não tem certeza se o tether foi implantado com sucesso. A agência diz que está trabalhando para resolver esse problema.

Mas o tempo está passando. Os engenheiros têm até o fim de semana para resolvê-lo antes que uma imensa quantidade de entulho espacial atinja a atmosfera.

Esta é a terceira falha espacial do Japão. Em 2016, a empresa perdeu o contato com um satélite de caça de raios-X de US $ 270 milhões e, na semana passada, outra embarcação caiu no oceano depois de não conseguir chegar à órbita.