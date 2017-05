O que os homens japoneses acham da “hygienina”, a depilação total dos pelos pubianos

A depilação total dos pelos pubianos, também chamada de “hygienina”, está se tornando popular também no Japão. Um site sobre técnicas de depilação, “Nii-na” realizou uma pesquisa sobre o assunto com 147 pessoas do sexo masculino.

Ao contrário do que se imaginava, 60% dos homens disseram conhecer sobre o assunto. E entre os que conheciam, a pesquisa perguntou o que eles achavam. Quarenta e sete por cento (47%) dos homens que tinham informações sobre a depilação total dos pelos pubianos, disseram que “gostam” ou que “tem uma boa impressão”.

Os que “gostam” são 22%, e os que “gostam mais ou menos” são 25%. Os que “não gostam” são 14%, e os que “não gostam muito” são 21%, totalizando 35% das respostas. Quer dizer, os que têm boa impressão (47%) são em maior número do que os que “não têm boa impressão”, que somam 35%.

Perguntados sobre a razão de “gostarem”, as respostas foram: “dá impressão de maior higiene”, “é esteticamente mais bonito”, “é melhor para o sexo oral” e “excita mais”, entre outros.

As mulheres também foram perguntadas sobre o que há de bom em se optar pela “hygienina”. Uma boa parte das mulheres responderam que é incomparavelmente melhor no período menstrual.

Parece que a depilação total dos pelos pubianos, além das vantagens estéticas, higiênicas e sexuais, traz uma grande redução dos incômodos no delicado período menstrual.