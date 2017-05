O preço do novo iPhone 8 vai ser o mais caro de todos os aparelhos smartphone e ultrapassará a marca dos mil dólares

Várias mídias no mundo inteiro, inclusive o Nikkei Asian Review dão como certo que o preço do novo modelo de iPhone, o iPhone 8 vai superar a marca de mil dólares.

A maior causa desse encarecimento é o novo 3D Touch Sensor. A Apple já aceitou o orçamento da TPK Holdings de Formosa que vai cobrar de 18 a 22 dólares ao invés dos atuais 7 a 9 dólares. O “OLD Panel” relacionado ao novo Touch Sensor vai acarretar um aumento no custo de 35 dólares, sem falar na introdução de tecnologia de 3D sensing, que vai demandar outros 20 dólares.

O “up grade” da memória também vai custar mais 16 a 29 dólares. Isso sem falar na implementação do tão esperado carregador sem fio e a função de “recarga-rápida”.

A Apple já declarou que a fase de projeto do iPhone 8 já está concluída. E a empresa parece não estar preocupada com o aumento no preço, haja visto que o novo MacBook Pro teve um aumento de preço considerável mas continua vendendo tão bem quanto antes e melhorou a lucratividade da empresa, além de não ter impactado negativamente na marca da empresa.