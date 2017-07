O número de trabalhadores que contraíram doenças mentais cujas causas foram reconhecidas como sendo por motivos trabalhistas foi o maior já registrado

O Ministério da Previdência e do Trabalho do Japão anunciou no dia 30 de junho último que o número de pessoas que tiveram problemas mentais e psicológicos em 2016, cuja causa foi reconhecida como relacionadas ao ambiente de trabalho e puderam receber compensações trabalhistas foi em número de 498 que é o maior já registrado no Japão.

O número total de trabalhadore que requereram compensações trabalhistas por problemas mentais e psicológicos como depressão, contraídos no trabalho foram de 1586 trabalhadores. Este número também é o maior já registrado no Japão. Este número, de casos de doenças mentais relacionado ao trabalho, vem batendo records durante quatro anos consecutivos e tem crescido mais entre os jovens trabalhadores na faixa dos 20 anos. A maior causa de os trabalhadores terem adquirido problemas mentais e psicológicos são os relacionados com “agressão, bullying e assédio moral” no trabalho.

Em 2016, o número de suicídios e tentativas de suicídio reconhecidos como relacionados a ambientes de trabalho e que puderam receber compensações trabalhistas foram em número de 84, incluindo-se aí o caso emblemático de suicídio da jovem funcionária da Dentsu, Matsuri Takahashi, de 24 anos, que estava no seu primeiro ano de trabalho depois de ter se formado na Universidade de Tokyo.

A crescente carência de mão de obra no Japão tem sido apontado como a maior causa do aumento de casos de assédio moral (power harassment). As empresas, com insuficiência de funcionários, tendem a fazer maior pressão aos trabalhadores para conseguir atingir os objetivos da empresa.

Duzentos e sessenta trabalhadores tiveram problemas de saúde no cérebro e no coração por excesso de trabalho. Entre estes 260 trabalhadores, 107 morreram por “karoushi”. O limite para reconhecimento de “karoushi” ou morte por excesso de trabalho é de 80 horas semais de horas-extras. Este ano, 14 trabalhadores que não tinham atingido o limite de 80 horas semais, foram reconhecidos como elegíveis para receberam compensações trabalhistas. Entre estes 14, nove haviam morrido por excesso de trabalho.