O mundo vive o pior ataque cibernético da História e já são 99 os países atingidos

No dia 12 de maio começou o pior ataque cibernético que o mundo já viu. Até a tarde do dia 13 de maio, já eram 75 mil computadores infectados por malware em 99 países, incluindo Rússia, Inglaterra, Espanha, China, EUA, Itália, Índia, etc… A Rússia estaria tendo os maiores prejuízos. Apesar de a Nissan inglesa já ter sido atingida, a Polícia Japonesa ainda não acusou nenhum ataque em empresas japonesas dentro do território japonês.

O vírus está atingindo bancos, hospitais, sistemas de TI e companhias telefônicas. Entre os órgãos governamentais atingidos está o NHS, Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, que teve que suspender cirurgias e ambulâncias ficaram impossibilitados de voltar para os hospitais.

A Tecnologia utilizada para o ataque cibernético teria sido roubado do NSA norte-americano (Agência de Segurança Nacional). O vírus lançado por hackers desconhecidos são do tipo Ransomware, versão Wannacry, que trava o computador encriptando arquivos e exige um pagamento de “resgate” de 300 a 600 dólares em bitcoins para destravá-lo.

Representante do departamento digital da NHS declarou que “as investigações ainda estão em estágio inicial, mas a variante malware utilizado parece ser um Wanna Decryptor”.

Normalmente para o computador ser infectado por vírus é necessário que se abra uma mensagem de e-mail ou um comercial. Mas no caso deste ataque, o vírus vai se propagando de computador para computador sem a necessidade de mensagens eletrônicas, utilizando uma fraqueza do software do Windows.

Como contra medida para o risco atual, deve-se estar sempre usando a versão mais “up dated ” do Windows e fazer sempre um back up dos dados, disse o Researcher da empresa de segurança de TI, Kaspersky.