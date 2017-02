O Melhor da Comunidade #1

Memes, histórias inusitadas, gafes e o sobe e desce da comunidade brasileira no Japão!

Memenotícia da semana

Só no local onde eu trabalho existem meia dúzias de pessoas qualificadas para a vaga…

E o Prêmio “Empreendedor da Comunidade” vai para…

…RENATO COLATRELO da província de Hyogo!

Para quem reclama do alto valor do aluguel, Renato lhe oferece uma solução barata para o seu problema, basta ter uma pá e um pouco de neve acumulada da noite anterior. Ele garante que a moradia é segura, mas que necessita ter alguns cuidados: ”Não soltando gases enquanto dorme tudo bem, senão desmorona”. alerta

Renato, mê vê dois desses onegaishimasu!

Gafe no Japão 1

Quando o ator e comediante Warley Santana desembarcou pela primeira vez no Japão mal sabia que iria cometer tantas gafes em solo japonês. A principal delas aconteceu quando, ele e um amigo foram a um supermercado para comprar água. “Encontrei um galão grandão de plástico. Chacoalhei para ver se fazia bolinha. Não fazia, então não era água com gás”, disse Warley, que acabou comprando.

Mas no dia seguinte descobrem que não era bem H2O: “O meu amigo Júlio, acorda, enche o copo, dá um gole e cospe. Gosto estranho? Sim. Era “Sakê” de 5 litros, rimos muito”. revela.

Segundo fontes, Warley e seu amigo passaram a tarde toda bebendo o galão para que não restasse dúvidas de que não era água mesmo…

Gafe no Japão 2

Um rapaz de Tokyo, identificado apenas como Gabriel, nos contou uma história, no qual tinha um amigo que sempre dizia que falava bem o idioma japonês. Até o dia que o celular deste amigo tocou e, não entendendo, pediu para que Gabriel conversasse com uma japonesa do outro lado da linha, pois alegou que falava apenas Hiragana e Katakana, e que a japonesa estava falando muitas palavras em Kanji…

Agora já sabem! Se algum japonês vier falar com você, diga que só irá conversar se for em Rômaji.

SOBE e DESCE

A comunidade no Facebook: As inúmeras atividades em massa da nossa comunidade dentro do Facebook estão aumentando. A maioria são realizadas através de Fan pages, grupos, compartilhamentos e as chamadas “lives”. Hoje presenciamos uma comunidade mais interativa, aberta e conectada (apesar de ocorrerem alguns desentendimentos).

Época de Valentine’s day para quem está solteiro: Ver shoppings decorados, chocolates especiais nas prateleiras e amigos postando fotos a dois no Facebook. Mas calma, até o dia 12 de Junho ainda tem tempo de reverter a situação.

