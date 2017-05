O lucro anual da Softbank ultrapassa a marca de Um Trilhão de Ienes

Masayoshi Son, presidente e CEO da Softbank, anunciou no dia 10 de maio último que o lucro líquido da Softbank no ano fiscal que fechou em março de 2017, foi de 1,4263 trilhão de ienes. Algo como 12 bilhões de dólares de lucro líquido.

“A única empresa japonesa que superou a marca de um trilhão de ienes em lucro líquido anual era a Toyota. Agora nós somos a segunda empresa do Japão a atingir esta marca histórica. A Toyota levou 67 anos desde a sua fundação para atingir a marca de um trilhão de ienes. Estou feliz de termos atingido o mesmo patamar em apenas 36 anos”, disse Son, um japonês de descendência coreana, de 59 anos.

As razões para o bom desempenho da Softbank foi o aumento da sua fatia no ramo de comunicações no mercado doméstico, a melhoria do desempenho da empresa americana Sprint, e o lucro obtido com a venda da empresa de games finlandesa Supercell.