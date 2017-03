O Japão precisa de mais enfermeiros filipinos e cuidadores de idosos

Com o envelhecimento da população o governo do japonês está procurando enfermeiros e cuidadores para trabalhar em vários hospitais e clínicas. Cerca de 600 cuidadores e 150 enfermeiros serão contratados ainda este mês.

Os enfermeiros devem ser licenciados com três anos de experiência hospitalar, enquanto cuidadores devem ter pelo menos dois anos de experiência de trabalho. Alguma escolas nas Filipinas preparam os seus alunos de enfermagem com o idioma japonês, o que ajuda na contratação.

O reforço da mobilidade de pessoas qualificadas entre os nacionais da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) tem sido uma das principais conquistas da Comunidade Económica da ASEAN em 2015, de acordo com um relatório da Autoridade Nacional de Desenvolvimento Econômico.

No âmbito do Acordo de Parceria Económica Japão-Filipinas, os representantes de ambos os países assinaram um memorando de entendimento para a formação e emprego de enfermeiros filipinos e prestadores de cuidados nas instalações de saúde japonesas.

Conforme citado no acordo, enfermeiros totalmente qualificados e cuidadores certificados, após passar no exame japonês de licenciamento nacional, terão a opção de permanecer por um período ilimitado no Japão para exercer a sua profissão.

Os candidatos só podem obter empregos legalmente através do POEA desde que as Filipinas eo Japão assinaram um acordo que permite apenas a POEA para facilitar o recrutamento e implantação de enfermeiros filipinos e cuidadores.