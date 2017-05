O Japão é o Sexto colocado no mundo em índice de suicídio

O Ministério do Trabalho e Previdência do Japão revelou no dia 18 de maio que o Japão é o sexto pior país do mundo em índice de suicídios, com 19,5 mortes de suicídio por cada 100 mil habitantes. O índice das mulheres japonesas são particularmente ruins. Elas estão em terceiro lugar no ranking mundial de índice de suicídios com 11,7 mortes por cada 100 mil habitantes, abaixo apenas de Suriname e Coréia do Sul. O índice de suicídio dos homens japoneses estão na 12a. colocação, com 27,7 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes.

O Japão tem o pior índice de suicídios entre os “principais países ” do mundo, abaixo apenas da Rússia, que tem 21,5 mortes por 100.000 habitantes. Em terceiro vem a França com 15,1 e em seguida os EUA com 13,4 mortes por 100 mil habitantes.

O Japão teve 21.897 suicídios em 2016. Os suicídios de homens foram 15.121 e de mulheres, 6.776 casos. Em 2012 o mundo teve cerca de 800 mil casos de suicídio e o Brasil foi o 8o. colocado com cerca de 12 mil mortes.

Em 2003, o Japão teve o maior número de suicídios, quando registrou 34.427 mortes. A partir desse ano, o número de suicídios vem diminuindo ano a ano. No entanto, a redução de casos de suicídios entre a faixa etária de 20 a 30 anos tido uma redução bem menor que nas outras faixas etárias.

O relatório do Ministério do Trabalho e da Previdência, coloca como questão a merecer medidas prioritárias, a redução de suicídios entre faixas etárias relativamente mais jovens.

Ranking de índice de suicídio por países:

1o. Lituânia 30,8

2o. Coréia do Sul 28.5

3o. Suriname 24,2

4o. Eslovênia 20,5

5o. Hungria 19,5

6o. Japão 19,5

7o. Látvia 19,2

8o. Ucrânia 18,6

9o. Belarus 18,4

10o. Estônia 18,3