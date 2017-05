O governo vai mandar alertas de emergência para toda população, através de celulares e smartphones, caso Coréia do Norte lance mísseis balísticos contra Japão

O governo japonês, através do MIC (Ministério dos Assuntos Internos e Comunicação) e da sua Secretaria de Gestão de Desastres (FDMA – Fire and Disaster Mnagement Agency) tem um sistema integrado de alerta de emergência para toda a população, o J-Alert, desde 2004, que vem sofrendo melhorias contínuas no decorrer dos anos.

O sistema utiliza o satélite de comunicação Superbird B2 e o network ligado ao satélite para transmitir informações de emergência para todo o País através de rádios transmissores e sistema de alto-falantes de todos os governos locais e regionais, instalados em todo o Japão.

A partir de 2014, os alertas de emergência para toda a população passaram a ser transmitidos também para quase todos os telefones celulares e smartphones da grande maioria das operadoras japoneses.

As informações sobre terremotos, tsunamis e emergências meteorológicas são fornecidas para o sistema J-Alert, pela Agência Nacional de Meteorologia. As informações sobre ataques armados ao Japão, vêm através da Secretaria do Gabinete do Primeiro Ministro, e as informações sobre ataque de mísseis balísticos são fornecidos pelo Comando Estratégico dos Estados Unidos da América e o seu “Joint Functional Command for Space”.

Os alertas incluem informações de emergência sobre terremotos, tsunamis, vulcões, emergências meteorológicos (chuvas torrenciais, inundações, nevascas, tufões, ondas violentas, etc…), ataque de míssil balístico, bombardeios aéreos e ataques terroristas.

Isto significa que em casos de ataque de mísseis norte-coreanos ao território japonês, o J-Alert vai alertar toda a população através do sistema de rádios ligados ao sistema, alto-falantes comunitários e também através de telefones celulares e smartphones.

Em dezembro de 2012 e fevereiro de 2016, o J-alert já foi acionado para alertar sobre lançamentos de mísseis norte-coreanos.

Como a possibilidade de haver um ataque de mísseis balísticos norte-coreanos ao território japonês está se tornando cada vez mais real, o MIC tomou algumas medidas para reforçar a segurança da população, divulgadas no dia 10 de maio último.

A primeira delas é de recomendar que a população se refugie imediatamente, assim que o lançamento do míssil for captado. Antes, devido a grande possibilidade de o míssil vir a cair no mar ou passar por cima do território japonês, o governo não recomendava a fuga de imediato pelo J-Alert. Mas agora, a fuga deve ser imediata, pois a tecnologia norte-coreana de lançamento de mísseis balísticos e sua precisão têm progredido muito. O tempo entre o lançamento e a sua explosão ao atingir um alvo japonês é de cerca de 10 minutos.

Outra mudança é sobre para onde refugiar em caso de ataque de mísseis. Antes a recomendação era: “refugiar-se para o interior de casas e prédios”. No dia 10 de maio, a nova recomendação foi anunciada para todo o Japão: “refugiar-se em prédios de construção robusta ou no subsolo”.

No dia 11 de maio, o governo reforçou a informação de que os alertas sobre ataques de mísseis, bombardeios e grandes desastres naturais serão transmitidos para toda a população, inclusive através de telefones celulares e smartphones, que na maioria dos casos, já vêm configurados para receber este tipo de informação.

No entanto, o governo alerta para o fato de que alguns poucos aparelhos podem não estar capacitados para receber os alertas de emergência da J-Alert, como alguns dos aparelhos operados por MVNO (Mobile Virtual Network Operator) que são os aparelhos de operadoras baratas, aparelhos comprados no exterior e os aparelhos “sim-free”.

Para quem tem dúvidas se o seu aparelho capta o alerta de emergência da J-Alert, deixe logo o aplicativo da Yahoo baixado no seu smartphone. O aplicativo se chama Yahoo! Bousai Sokuhou, ou Yahoo! 防災速報. É gratuito e o URL é https://emg.yahoo.co.jp