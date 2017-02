O governo japonês demonstra interesse em facilitar visto para mão de obra qualificada

O governo japonês está se movendo para facilitar as exigências do visto de residência para os trabalhadores não-nativos para lidar com u afluxo de turistas vindo de fora do país.

O Japão hospedou um recorde de 24,03 milhões de turistas estrangeiros em 2016. Isso levou a uma situação em que obrigou restaurantes, hotéis e outros negócios para encontrar trabalhadores multilingues. A situação provavelmente ficará ainda pior, a menos que algo seja feito, uma vez que Tóquio está trabalhando para aumentar a contagem para 40 milhões até 2020.

Atualmente, os estudantes estrangeiros no Japão estão preenchendo muitas das lacunas. Cerca de 209 mil deles, um número 3 vezes maior comparado há cinco anos, diz o ministério do trabalho. Nas indústrias de alojamento e restauração, os estudantes de tempo parcial representam 56% dos trabalhadores não japoneses.

Até agora, o governo central tem se concentrado principalmente em trazer profissionais não-nativos altamente qualificados, como consultores de negócios e pesquisadores. A nova legislação que concederá o status de residência permanente a esta classe em menos de um ano entrará em vigor em breve. No entanto, o programa de migração qualificada do Japão exige que os candidatos satisfaçam os elevados padrões de qualificação, tais como critérios de renda, formação acadêmica e histórico de trabalho. Os críticos disseram que o sistema exclui muitos trabalhadores estrangeiros com habilidades especializadas.

Fonte: asia.nikkei.com