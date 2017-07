O efeito da lei anti-conspiração do Japão

TÓQUIO- Uma lei japonesa que entrou em vigor visa frustrar o terrorismo, mesmo que o poder policial seja reforçado com a supressão das liberdades civis.

De acordo com a lei, que os partidos governantes aprovaram no mês passado, grupos terroristas e outras organizações criminosas serão punidos por planejar terrorismo a lei está previsto no artigo 277. Essa é uma mudança importante no sistema de direito penal do Japão que basicamente aplicou penalidades somente depois que os crimes foram cometidos.

O governo do primeiro-ministro Shinzo Abe definiu a lei como uma ferramenta essencial para combater o terrorismo antes das Olimpíadas de Tóquio de 2020. O Japão é o único país entre os países do Grupo dos Sete que ainda não ratificou a convenção, apesar de assiná-la em 2000.

Mas a oposição, adverte a definição de grupos terroristas e outros grupos criminosos organizados, dizendo que é vaga, a definição do “terrorismo” deixando espaço para que alguém seja punido inocentemente.

O governo diz que as autoridades não devem e não vão usar essa lei de forma arbitrária, os crimes serão analizados e julgado pela justiça sem intimidação.

O ministro da Justiça, Katsutoshi Kaneda, cujas explicações sobre o projeto de lei haviam gerado controvérsia no parlamento, disse em uma entrevista recente que ele procurou trabalhar duro para ganhar o apoio popular sobre o assunto.

Ele também disse que a lei “não será aplicada a grupos cívicos e sindicatos que estão envolvidos em atividades legais” e que ele não vê necessidade de permitir que a polícia use a escutas telefônicas para investigação sobre o planejamento de crimes.

O artigo 277, incluem diretamente crimes relacionados ao terrorismo, como: incêndio criminoso, atentado com bombas, tráfico de seres humanos e fraude.

Fonte:KYODO