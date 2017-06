O bebê Panda recém nascido no zoológico de Ueno é Fêmea

O filhote de Panda que nasceu no zoológico de Ueno no dia 12 de junho último, que tem Shin-Shin como mãe e Li-Li como pai, é fêmea, conforme foi constatado no exame médico realizado no dia 22 de junho último.

O bebê-panda tem agora 283,5 gramas, 105 gramas a mais do que quando foi constatado no primeiro exame médico realizado no dia 17 de junho. O seu comprimento também aumentou 1,2 centímetros desde o primeiro exame, o que confirma que o bebê está crescendo normalmente segundo os veterinários do zoológico, que contam com o apoio de um especialista em pandas vindo da China especialmente para este nascimento e o pós-parto.

A mãe, Shin-Shin, tem sido vista cuidando bem do seu filhote, abraçando-o firme enquanto come as folhas de bambu e amamentando o seu bebê com muito carinho.

Os médicos acreditam que o bebê passou bem pela primeira semana crítica depois do nascimento, mas o esquema de monitoramento contínuo de 24 horas por dia, continua sendo mantido.